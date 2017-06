Oui je m'en suis rendu compte apres coup. Bon, je me dis que c'est peut-être lié à l'actualité des meurtres avec armes à feu en ce moment et qu'ils ont voulu éviter Une polémique. Qui sait !



Et aussi la combustion spontanée vue apres l'évanouissement de la jeune fille qui accompagne rei. Juste deux secondes mais deux secondes quand même.



Et le pré générique est quasi intégralement censuré, on comprend d'ailleurs rien. Heureusement que l'on connaît la série.

