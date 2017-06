Petit résumé "so far" de ce que j'ai pu voir:



- Miss Hokusai : joli mais pas extra, avec des choix musicaux discutables ...



- The case of Hana & Alice : mon vote du festival. Très joli avec le mélange entre rotoscopie et super-flat. Histoire sympathique avec des personnages attachants. 0% de lolipédomoe, alors vous pouvez y aller avec confiance!



- Stand by me ~ Doraemon : "retelling" de la rencontre entre Nobita et Doraemon. Repensé pour attirer du nouveau public (jeune) vers la franchise, surtout à l'international... Par contre, une 3D CG désuète, mais quelques passages bien pensés pour la stéréoscopie (mais le film était projeté en 2D)



En dehors des Japoniaiseries

- Sabogal : film Colombien en motion-capture sur le conflit armé entre les FARC et le gouvernement et surtout tous les crimes politiques commis par le gouvernement et l'armée colombienne. Le film présent beaucoup de défauts d'un premier film et surtout un doublage original en espagnol assez amateur (avec un doublage par des bons comédiens, le film gagnerait beaucoup en clarté et rythme).



- Avril et le monde truqué : je vois ça demain ...



- Minions 3D : C'est la BANANA!!!



- D-DAY : Normandie 1994 : documentaire destiné pour "tout public" sur l'opération Overlord fait pour des écrans IMAX 3D. Mélange de prises de vue réelles, 3DCG et animations avec du sable. Pédagogique avec des belles scènes aériennes sur les plages de les villages de Normandie. Et la réalisatrice de l'animation avec du sable était très mignonne!



- Le voleur et le cordonnier : Richard Williams présente la copie de travail telle qu'elle était en Mai 1992 (avant la mort de tout le monde). 1h45 de "footage", sans générique, 75% du film est animé et colorisé, le reste ce sont des layout ou des storyboard/sketch. Le doublage des dialogues avait été complètement fini, mais pas toutes les musiques. Pas d'édition, pas de montage. Tout brut de décoffrage d'une copie qu'à pu faire la femme de SWilliams (et co-productrice) à partir des bobines originales non-restaurées et pleines de poussière venant de la machine à éditer ... Le film est plus présenté comme une archive, un témoignage de ce que les plus grands animateurs de l'époque (entre 64 et 92) étaient capables de faire, sans ordinateurs, par le seul pouvoir de #LaPassion.

Certaines scènes sont juste bluffantes avec tous les éléments du décor et les personnages qui bougent de façon super fluide, un rêve humide pour les sakuga-fag! Vraiment le truc à lui seul méritait le déplacement au festival pour se sentir un hipster fan d'animation et d'art et pouvoir mépriser sur sept générations tous des weaboos, arouistes et thalistes de la blogosphère!



- beaucoup de court-métrage allant du drôle au plus fumé en passant par les clips musicaux très cool ...



- Plein de conférences et Work in Progress sur le film de Peanuts, le logiciel Renderman de chez Pixar, le nouveau Disney "Zootopie", le "Artist Program" de Cartoon Network, l'épisode de Adventure Time réalisé par Yuasa et "Bakemono no ko" le nouveau film par le réalisateur des films de Digimon (Mamoru Hosoda)



J'écrirai plus quand je serais de retour chez moi lundi ...

