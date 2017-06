Stan Lee

Hiroshi Nagahama

Studio Deen

22 juillet

À PROPOS DE THE REFLECTION

Stan Lee

Studio Deen

Trevor Horn,

FICHE TECHNIQUE

Titre original

Année

Format

Auteurs

Réalisateur

Studio de production

TERRITOIRES

RÉSUMÉ

Après un événement appelé THE REFLECTION, de nombreux humains autour du monde ont obtenu soudainement de puissants pouvoirs. Certains les ont utilisés pour aider l'humanité, d'autres pour servir leurs intérêts. Mais pourquoi et comment est-ce arrivé ?

Retrouvez cet été en simulcast en VOSTFR sur Crunchyroll, The Reflection, une création originale du grand(Spider-Man, Avengers, X-Men…) avec(réalisateur de Mushishi), produite au Japon par le(KonoSuba, Sakamoto pour vous servir !). La série débutera leau Japon. Plus d'informations prochainement.– La série est une création originale de l'auteur américain(Spider-Man, Avengers, X-Men…) en collaboration avec le réalisateur Hiroshi Nagahama (Mushishi).– L'animation est produite au Japon par le(KonoSuba, Sakamoto pour vous servir !).– La musique est produite par le Britanniquemusicien ayant travaillé avec Frankies Goes to Hollywood, Pet Shop Boys, Robbie Williams ou Seal.: The Reflection Wave One (ザ・リフレクション ウェーブ ワン): 2017: 12 x 23 minutes: Stan Lee, Hiroshi Nagahama: Hiroshi Nagahama: Studio DeenThe Reflection sera disponible sur Crunchyroll dans le monde entier, excepté en Asie.