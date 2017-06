[Montrer] Spoiler ... Le Denatus, où l'on comprends mieux pourquoi dans la série, Hestia est si fière d'avoir obtenu un pseudo "classique" pour Bell, alors que celui-ci espérait quelque chose de plus exotique.

Ce que je retenais de ce volume 4 (hors side story) c'était ...Par contre, si je me souviens bien de la side story avec la familia de Miach (détaillant effectivement un peu plus le "monde extérieur"), je ne me souviens plus de la seconde. il s'agissait de laquelle ?Comme tu t'en doutes après avoir vu l'anime, les choses sérieuses démarreront au volume suivant, et comme j'ai déjà dut le dire, le volume 6 est pour moi le meilleur parmi ceux traduit jusqu'au présent.