Fédéralisme européen, libéralisme économique... ce sont bien les éléments de base de ce que l'on nomme en France le centrisme. Ca n'a pas grand sens en-dehors de gérer la boutique que de dire que Macron est de droite. Il est surtout comme tous ses prédécesseurs depuis Giscard, perché dans le rien et la négation du politique au profit de l'économisme. Le centrisme et sa laideur toute en modération .



C'est toujours frappant de lire les uns et les autres s'écharper sur la droite et la gauche qui seraient le mal incarné alors que le pays est exclusivement gouverné au centre depuis plus de quarante ans.