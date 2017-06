Vous parlez du contenu narratif, mais les animes sont plus que ça. T'as tout l'aspect technique, la mise en scène, l'animation. La force de SAO en anime ce n'est ni son histoire, pas très finaude, ni ses personnages, assez mauvais, c'est l'aspect blockbuster ultra-impressionnant qu'A1 a su lui donner. Je n'ai pas lu les romans, mais je pense que c'est là que l'anime doit vraiment transcender l'original, en lui donnant une dimension qu'il n'avait pas. Ensuite j'ai pas dépassé l'arc Aincrad donc je ne sais pas si j'ai manqué des informations capitales pour la suite mais ça se suivait sans problème, hein (et encore heureux vu ce que ça raconte).

Alors indépendamment du fait que trop souvent les animes n'ont pas de fin, ce qui fait forcément des versions originales la version supérieur, et donc juste sur les parties adaptées :

- Spice & Waifu est plus réussit en anime principalement pour le jeu de Koshimizu et Fukuyama qui campent vraiment leurs personnages à la perfection. Leurs joutes verbales n'en sont que plus appréciables, parce que dans l'ensemble le contenu narratif est équivalent et la réalisation n'est pas particulièrement remarquable.

- FMP! : Fumoffu et TSR . All Hail Takemoto! Point, à la ligne.

- Haruhi : l'anime, encore plus que les romans, avait compris comment jouer avec son format et en tirer le maximum avec de vraies bonnes idées comme le premier épisode ou Endless Eight . Il y a bien quelques moments chiants, comme les soupirs, mais ils le sont généralement aussi dans le roman. Et la réal Kyoani, même si elle a vieillit, donnait un vrai cachet à la série (sur le film, aucune comparaison possible).

- Seikai : C'est flou dans ma tête depuis le temps, mais je me souviens surtout de combats spatiaux plus lisibles dans l'anime. Et d'une Lamhirh mille fois plus craquante (merci Watabe). Et puis plus généralement une vraie sensation d'émerveillement avec des moments très réussis, comme quand ils sont tous les deux dans la capsule.

La traduction anglaise n'a pas dépassé la première série, mais j'aurais été curieux de voir comment les animes ont pu développer les deux premiers romans de Senki en une série TV complète par la suite, ça doit vraiment développer des détails insignifiant dans les romans pour en arriver à ce rythme si décompressé (d'autant plus avec un 3e roman expédié en 2 OVA).





Aer > j'ai pas fait bac+2 en Boogiepop comme Ialda ou toi, mais de souvenir la série TV c'est une histoire originale et non l'adaptation d'un des romans, non ?

