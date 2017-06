Sch@dows a écrit: a part ça ^^





Sinon, en terme de jeux (tout confondu), je retiens de cette conf les jeux suivants qui ont l'air cool:

Metro

Ori 2

DBZ FighterZ

ASHEN

Last Night

Luckey's Tale 2

ANTHEM (le fait que ce soit le jeux de cloture montre quand même la dech' en terme d'exclu first party).

Aer a écrit: Avec Ialda, nous faisons partit de cette race étrange de joueurs qui ne se sent pas trop amère de jouer avec un framerate pas ultra fluide.

Ashen a des faux airs de Sword & Sworcery dans sa direction artistique. Curieux d'en savoir plus à son sujet, pas assez de détails pour le moment.(pas surpris pour Ori ;p )Ça et puis honnêtement, dans TLG, tu perds plus de temps à te battre contre le gameplay que contre le framerate. Et ça je vois pas ce qu'une Pro pourrait y changer