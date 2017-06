Le jeu souffre, à mes yeux, du même problème que Far Cry Primal . Ils créent un jeu dans un contexte antique ou préhistorique, mais les mécaniques de jeu sont des reskin d'équipement moderne. L'aigle est un drone qui ne dit pas son nom, la flèche téléguidée est comme un missile dirigé, on peut marquer ses cibles...

Je trouve ça un peu idiot d'oser un cadre original et d'avoir des mécaniques de jeux déplacées.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.