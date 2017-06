Je n'attendais pas de Netflix et de Dreamworks qu'ils sauvent le robot anime , mais là quand même...





Xanatos a écrit: Je vais d'ailleurs bientôt m'abonner à Netflix, car, outre Voltron beaucoup d'autres séries sur cette chaîne m'intéressent: la série live de Daredevil , la future saison 3 de Wakfu ...

C'est confirmé que Netflix a choisis de financer la saison 3 de Wakfu ? Ankama les dits intéressés, oui, mais il y a eu des annonces formelles ? du concret ? La direction artistique de la série creuse directement la roche mère et semble se diriger toute seule vers le centre de la Terre.

