Sora et ses amis vivent paisiblement sur une île paradisiaque. L’irruption des « Sans-Cœurs », êtres énigmatiques tout droit sortis des Ténèbres, met fin à leur quiétude et plonge Sora dans une épopée rocambolesque. Il y découvre son destin d’élu de la « Keyblade », une arme en forme de clé, dont il devra découvrir le rôle. Rejoint par Donald et Dingo, il part à la recherche du roi Mickey, disparu depuis peu : une quête de longue haleine qui lui permettra de découvrir des univers et des personnages pour le moins étonnants…

Kingdom Hearts

nobi nobi ! dans la collection Disney

Kingdom Hearts Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 days

Kingdom Hearts II

Voyagez à travers les mondes enchantés de Disney aux côtés de Sora et ses amis !Inspiré du jeu vidéo éponyme, Kingdom Hearts est une œuvre foisonnante et le fruit de la collaboration entre Disney et l’éditeur japonais Square Enix connu notamment pour ses jeux vidéo. On apprécie de croiser, à chaque chapitre, les personnages phares issus des univers de Square Enix et de Disney, d’Aerith à Cloud (Final Fantasy VII), en passant par La Petite Sirène, ou encore Maléfique, la redoutable sorcière de La Belle au Bois-Dormant. Un univers féérique... mais dangereux où les "Sans-Cœurs" règnent en maîtres ! Il n’est pas nécessaire de connaître les jeux vidéo ni les personnages de Square Enix pour apprécier cette aventure fantastique qui permet de découvrir les héros de Disney sous un nouvel angle.revient en version intégrale chez. Chaque série sera compilée en un ou plusieurs volumes au prix unitaire de 10,75€ TTC.: 1 volume intégral compilant les 4 volumes d’origine ainsi que les 2 chapitres de la version Final Mix, inédits en France. Sortie prévue le 14 juin. 576 pages. Sens de lecture français.: 1 volume intégral compilant les 2 volumes d’origine. Sortie prévue le 5 juillet. 432 pages. Sens de lecture japonais.: 2 volumes compilant les 5 volumes d’origine. Sortie du volume 1 le 6 septembre, volume 2 le 2 novembre. Sens de lecture japonais.: 4 volumes compilant les 10 volumes d’origine. Sorties prévues en 2018. Sens de lecture japonais.Une nouvelle édition avec couvertures à rabats, dans une toute nouvelle charte graphique aux couleurs métallisées.De plus, tous ces volumes classés dans votre bibliothèque formeront une jolie frise composée de Sora, Dingo, Donald et Mickey !La collection parfaite pour les amoureux de la série mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore l’univers magique de Kingdom Hearts !