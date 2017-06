Donald Duck (Tony Anselmo)

Expect to see a lot more of this world-class walking temper tantrum in the new reboot, which bumps Donald Duck up to main cast status.

OK, c'est confirmé Donald fait parti des personnages principaux. Ils ont corrigé le défaut principal de la première série.





Par contre Goldie en aventurière ? Et fat Gripsou ? OK, c'est confirmé Donald fait parti des personnages principaux. Ils ont corrigé le défaut principal de la première série.Par contre Goldie en aventurière ? EtGripsou ?

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.