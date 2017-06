Le prix de 15$ me semble juste, je ne pense pas que le jeu sera aussi bas à la sortie. Vu le contenu annoncé on est plus dans du 20-25$.

Par contre oui l'accès à la beta derrière un niveau plus élevé c'est abusé, ils devraient au contraire la distribuer librement là sous forme de démo pour prouver que le jeu "fonctionne" et inciter les joueurs à soutnir. Et les DLC exclusifs backers sont vraiment trop chers pour ce qu'ils sont.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.