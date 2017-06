Ca a été annoncé pour l'Europe aussi par Deep Silver sur touitteur.



La dernière fois que j'avais regardé, y'avait des classes qui avaient l'air assez classique (guerrier, paladin, archer, magicien, soigneur, pseudo-barde, samouraï, machin surpuissant qui rend les gens malade, aventurier SM en sous-vêtement, etc. Rien de bien étonnant, quoi). Le plus marquant ça devait être une classe qui se battait à mains nues et le retour d'une classe de dresseur comme dans EO3 , mais qui est cette fois-ci dans un slot à part pour son animal de compagnie.

Par contre, il y avait apparemment une volonté de revenir sur les sub-class pour quelque chose de plus restrictif comme les deux premiers pour pousser les joueurs à faire différents groupes plus que de juste rendre leurs personnages invincibles. Bon je me souviens pas à avoir joué autre chose que des trucs complètement invincibles dans EO2 , mais s'ils le disent.



Par contre ils ont ajouté un million de feature absolument inutile comme la possibilité de donner les yeux vairons à ou de choisir des voix agaçantes pour ses personnages. S'il est doublé en anglais, jouer avec les voix augmentera la difficulté de ne pas jeter la 3DS par la fenêtre de 450%.

Si ça c'est pas du vrai challenge.