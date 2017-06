Son Butterfly Effect était distribué en Europe par un label allemand, par conséquent on a pu le trouver facilement pendant quelques mois. Celui-ci sort directement sur le label de DJ Krush, donc l’import ne peut être qu’à l’initiative des boutiques ou grosses enseignes qui en voudraient. A l’ère du MP3 il n’est pas certain qu’elles se bousculent mais il y aura probablement quelques exemplaires en circulation.



De toutes façons faut tester d'abord, check tes MP.



Moi je soupire encore de ne pas avoir pu prendre ses Monthly Series en support physique fin 2011, tirage hyper-limité, mais trois maxis (uniquement vinyl) en import japonais (et à prendre en trois fois à cause de parutions espacées) ça coûtait carrément un bras.