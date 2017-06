Prise dans son ensemble la série va avoir du mal à mériter mieux que "médiocre" comme évaluation. Je suis consterné par l'incapacité du staff à être capable de donner la moindre portée symbolique à leur histoire. Même ponctuellement.

Je viens d'enchainer les deux derniers épisodes et au delà du fait que l'épisode 21 échoue dans le moindre de ses effets, il n'y a presque aucune tension tout du long, ce qui m'a choqué c'est le rien qu'il raconte. Au delà de ce qu'explique très bien Rhyvia plus haut (si le sentiment à avoir est la gratitude sincère, pourquoi lui raconter comme si c'est grimper l'arbre qui est l'objet de la quête ?) je me suis imaginé pendant l'épisode que pendant que Chariot a grimpé le haricot elle a faillis être exposée au spores et Croix l'a sauvée au prix de sa magie à elle, ce qui explique qu'elle veut la récupérer à l'aide de la technologie. Couplé ensuite au sacrifice d'Ursula pour Akko on avait quelque chose sur laquelle la série pouvait construire "quelque chose". Sauf que non, rien de tout ça même si c'est possible que ça été le cas, et en plus l'épisode suivant ne sait pas si il veut qu'Ursula ait perdu sa magie ou non.



Quand à la révélation, sa portée est ultra-limitée. Autant si Croix avait perdu ses pouvoirs et son rêve en étant exposée au pollen, on pourrait comprendre qu'elle ait le seum contre Chariot et les autres sorcières. Mais Akko s'est vu privée de sa magie alors qu'elle ne savait même pas qu'elle en a et on a vu précédemment qu'avec assez de travail Diana a pu retrouver la sienne. Chariot ne lui a pris que la facilité de devenir une sorcière pour en faire une héroïne nekketsu (ratée). Du coup on revient à ce qu'à peu près tous les personnages disent à Akko depuis le début de la série, que si elle arrêtait cinq minutes de faire sa fangirl écervelée pour bosser ses cours elle y arriverait elle aussi.

La série se met échec et mat toute seule, c'est consternant.





Et en plus on va finir avec Croix qui manipule des supporter de foot avec une apli mobile pour générer des émotions qui lui donnent de la magie. Putain, mais Ezelcant doit en rigoler depuis sa colonie martienne.

