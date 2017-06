Odin Sphere à se farcir



Fini. Il ne me reste que le boss rush et c'est plié pour de bon.



C'était sympa. Sur la fin le fait de toujours se farcir les mêmes niveaux et les mêmes boss (sérieux on a vaincu chacun des dragons invincibles combien de fois ?) m'a un peu lassé, tout comme le fait que la narration abuse un peu trop du "on vous a pas montré cette scène clef impliquant ce personnage lors de sa parti", ressort un peu facile pour sortir des révélations de nul part.



Mais à part ça c'est cool. Le fait que les récits qui composent ce jeu s'inspirent de contes et de légendes aide à leur donner à la fois une simplicité et une force narrative irréprochable. J'ai quand même été déçu par la complet ending , surtout que pour la voir il faut se taper 4 fois les 5 boss de fins dans des ordres différents pour voir toutes les variations des scènes autour, un peu gratuite dans ses évènements.

A part ça c'est un action RPG solide, grâce a un système de combat enfin funs à jouer. On passe trop de temps a ranger son sac, faire pousser des plantes ou la cuisine, mais quand on se bat c'est le pied total. C'est un poil en dessous de Muramasa qui avait vraiment poussé la chose à maturité et avait des ennemis qui exploitaient vraiment mieux l'ensemble (impossible de s'en sortie dans ce dernier sans maitriser la garde et l'esquive, dans Odin Sphere HD on encaisse trop bien pour s'embêter avec).

35 heures des plus plaisantes.

