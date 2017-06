Au générique japonais la série n'était produite que par la TMS, sans chaine japonaises derrière même. Ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée diffusée comme un anime tard le soir et non en après-midi comme une telle série familiale le méritait.

Possible que les italiens n'ont fait qu'avancer les droits de diffusion sans prendre de part dans la série en elle même.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.