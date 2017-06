Psycho-Pass - Intégrale (Saison 1 & 2 + Film) - Edition collector limitée - Coffret DVD + Blu-ray + Goodies

Éditeur : Kana Home Video

Type : Série TV

Genre : Science Fiction, Action

Public : 16 ans et plus

Studio : Production IG

Année de production : 2015

Auteur : Urobuchi Gen

Format de l'image : 16/9 Anamorphique

Langues : Japonais Stereo 2.0 Français Stereo 2.0

Sous-titres : Français

Support : Combo Blu-Ray + DVD

Zone : B/2

Nombre d'épisodes : 33

Durée : 15h06

Nombre de DVD : 8

Nombre de Blu-Ray : 4

Date de parution : 12-06-2017 / 21-06-2017

Prix : 129,99 €

Contenu additionnel

- 1 Gourde aluminium Psycho-Pass [Akane et Kogami ].

- 1 badge Mascotte de la Sécurité Publique.

- 1 badge du logo de la SP.

- 1 porte-clef mini-dominator.

- 1 Livret du film de 36 pages.

- 1 Livret de la saison 2 de 64 pages.



Ce coffret limité à 1000 exemplaires contient la saison 1 & 2 et le film de Psycho-Pass.



La série TV :

Dans un futur proche, il est possible de mesurer instantanément et connaître l’état d’esprit et la personnalité de chacun. Même les données concernant la criminalité sont anticipées. Ces informations sont ensuite enregistrées et traitées par le gouvernement. Les inspecteurs de PSYCHO PASS sont alors responsables de maintenir l’ordre du Nouveau Monde. L’histoire est centrée autour de l’agent de terrain, Shinya Kogami, membre du Bureau d’investigation criminelle et de la nouvelle recrue, Akane Tsunemori.



Film :

L'histoire du film se déroule 4 ans après les événements de la saison 1 soit en 2120. Le gouvernement japonais a commencé à exporter le système Sibyl dans d'autres pays et débute l'expérimentation avec l'Union d'Asie du Sud Est.

Une paix et une sécurité temporaire s'installent dans la ville côtière de Shambala Float malgré la guerre civile dans laquelle s'enfonce le reste du pays. Très vite, il apparaît qu'un ancien membre de la police japonaise s'est rangé du côté des rebelles opposés à ce nouveau système. S'agirait-il de l'ex-exécuteur devenu paria, Shinya Kôgami ?

De son côté, l'inspectrice de la Sécurité Publique, Akane Tsunemori, va être amenée avec son équipe de l'unité 1 à mener l'enquête hors de Tokyo et de la juridiction de Sibyl après l'intrusion soudaine de terroristes de l'U.A.S.E sur le sol japonais.