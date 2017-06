Tetho plus haut dans le même sujet a écrit: Le film est encore d'actualité ? Annoncé début 2013, confirmé ensuite pour 2014 puis plus rien. Pas une image ou une bande-annonce depuis...



Depuis la fin de StrikerS la franchise à connu une gestion clairement difficile. Le manga Force , annoncé comme la 4e saison est annulé comme ça en plein récit au bout de 30 chapitres, sans fin non quoi que ce soit pour le conclure. Ensuite ViVid et son spin-off son produit par Aniplex chez A-1 et non par King Records ches Seventh Arc...

Je me demande quel est l'état du fandom de la franchise en ce moment, il y a deux ans on trouvais les collectors hors de prix des films chez mandarake pour à peine 2000-3000¥. Ça donnait la méchante impression que les fans étaient passés à autre chose. Depuis la fin dela franchise à connu une gestion clairement difficile. Le manga, annoncé comme la 4e saison est annulé comme ça en plein récit au bout de 30 chapitres, sans fin non quoi que ce soit pour le conclure. Ensuiteet sonson produit par Aniplex chez A-1 et non par King Records ches Seventh Arc...Je me demande quel est l'état du fandom de la franchise en ce moment, il y a deux ans on trouvais les collectors hors de prix des films chez mandarake pour à peine 2000-3000¥. Ça donnait la méchante impression que les fans étaient passés à autre chose.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.