Bonjour Glénat, je me demandais si vous aviez prévu de sortir des art books Dragon Ball, sachant que les deux premiers Dragon Ball Chozenshuu sont sortis en Espagne. Merci d'avance.Merci de votre question. Nous ne prévoyons pas la sortie des Dragon Ball Chozenshuu pour l’année 2017. Nous ne délaissons pas pour autant Goku et ses compagnons puisque nous aurons le plaisir de publier en octobre prochain un data book sur l’univers de Dragon Ball : Dragon Ball Landmark.Bonjour Glénat, j'aimerais savoir si vous comptiez rééditer les mangas suivants de Yukito Kishiro en édition originale : Gunnm Last Order, Gunnm Other Stories, Aqua Knight, Ashman ?Dans l’immédiat, nous nous concentrons sur la publication conjointe de Gunnm et Gunnm Mars Chronicle.Bonjour, je voulais savoir si vous aviez des informations concernant une possible sortie de Dragon Ball Super sur liseuse (Kindle), car malheureusement mes étagères ne sont pas extensiblesMerci d'avance.La contractualisation de la version numérique de Dragon Ball Super est actuellement en cours. Nous espérons pouvoir vous proposer ce titre en version dématérialisée très bientôt.Bonjour Glénat, je voulais savoir si une publication des animes comics Dragon Ball GT 100 ans après (1997), DBZ L'histoire de Trunks (1993), Le père de Son Goku (1993), Salut ! Son Goku et ses amis sont de retour !! (2010), Dragon Ball La Légende de Shenron (1995), Le Château du démon (1995), L'Aventure mystique (1995) et L'Armée du ruban rouge (1996) était au programme, du fait que vous avez déjà sorti les 15 autres films en animes comics. Merci.Malheureusement, les droits papiers pour ces anime comics sont particulièrement délicats à négocier. Nous ne prévoyons donc pas leur publication dans un futur proche.Si je peux me permettre (je me trompe peut-être) mais un tome au format numérique ne devrait-il pas être encore moins cher ? Il n'y a pas de frais de transport, pas de frais de papier ou d'encre et d'impression, juste la part du revendeur (le libraire Izneo, Kobo ou autre) qui fait payer ses services, avec en plus peut-être un espace de stockage (je sais que le stockage numérique peut coûter cher)… Mais tout de même, pourquoi ce tarif, surtout sur des titres comme Ranma 1/2 !? Merci.Nous comprenons vos interrogations concernant les titres au format numérique. Les publications dématérialisées sont soumises à des impératifs similaires aux titres papiers, notamment au niveau des droits d’auteurs et de la rémunération du revendeur. De plus, comme vous l’avez souligné, les fichiers numériques engendrent des frais de stockage mais aussi des frais de production. Pour ce qui concerne spécifiquement la série Ranma ½ et son prix de commercialisation, il s’agit des conditions contractuelles négociées avec l’éditeur.Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez tranché quant à la sortie d'une nouvelle édition de Ranma ½ ou si c'était définitivement mort et enterré ? Merci.Oui. Nous publierons la série à partir du 18 octobre prochain, dans une version similaire à l’actuelle nouvelle édition japonaise, à un rythme bimestriel.Bonjour Glénat Manga, j'aimerais vous demander si vous allez rééditer la série Ashita no Joe. J'ai réussi à me procurer le tome 1 mais c'était vraiment compliqué : je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde que vous rééditiez cette série, qui est une légende du manga. Cordialement.Rassurez-vous, cette série fait toujours partie de notre catalogue. Cependant, comme elle s’écoule lentement, il est nécessaire de calibrer les tirages en conséquence et donc de les grouper avec d’autres petites réimpressions. La série devrait être complète d’ici à fin juillet.