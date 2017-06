Re: Wakfu de Tetho le Jeu 04 Fév 2016, 15:30





J'ai bien aimé le film, à l'image de la série TV il est très généreux et c'est déjà très bien.

Dans la forme c'est, à l'image de la série TV, un récit initiatique campbellien dont la véritable star est le méchant (ici méchante), forcément tragique. Ça fonctionne bien, mais les archétypes sont un peu trop proches de la série Wakfu pour qu'on puisse ignorer les similitudes. Joris est le garçon innocent qui se découvre un grand pouvoir, c'est Hugo, Bakara est la protectrice dévouée qui refoule ses sentiments, c'est Evangeline, Khan est le iop stupide mais brave, c'est Tristepin, et Julith est l'antagoniste au passé tragique, elle est Nox.

Et ça ne s'arrange pas avec le mago-babble propre à la série qu'on nous balance qui peut finir par être indigeste, même en ayant vu la série TV, et encore plus en sachant que derrière chaque nom il y a un jeu de mot que l'on a pas le temps d'identifier.

Enfin plus généralement c'est le contexte global qui n'est pas forcément expliqué et laissé là pour les fans. Genre la présence du blouffbawl c'est vraiment là que parce que les fans du jeu ou de la série adorent la chose. On aurait pu faire sans et le film se serait probablement mieux porté (surtout pendant le final). C'est probablement le plus gros défaut formel du film, il ne cache pas qu'il s'adresse avant tout à un public d'initiés et de convertis.

J'aurais aussi aimé un peu plus de focus sur Bakara pour qu'à la fin ce qu'elle fait semble plus logique et pas parachuté comme ça à la moitié du film.



Le film souffre aussi de son trop plein de références, qu'elles soient des clins d'œil évidents (la transformation de Bakara) à des codes graphiques (Khan a plein d'expressions du visage piquées à Onizuka). Je sais que ça plait au public actuel, mais à chaque fois qu'une œuvre construit quelque chose sur une référence directe et cash, elle sacrifie une partie de son identité. Les vraies références et hommages intéressants sont ceux qui ont été internalisés et digérés, ceux qui ne sont pas évident au premier abord.

Et se calmer avec les pulsions du iop n'auraient pas été du luxe. C'est ces moments qui me rappellent que je suis trop vieux pour le public que vise Ankama.



Quitte à pinailler, je regrette un peu qu'à la fin [Montrer] Spoiler tous les sacrifiés retrouvent leur vie. On sait que ça va venir quand on voit les héros tomber les un après les autres et justement ça nullifie le drame de voir tout ces gents tomber. On sait qu'ils vont revenir donc il n'y a aucun impact émotionnel. Et inversement j'aurais aimé que Julith reste en vie, voir se retrouve maudite immortelle, et errer à travers le monde. Être réuni avec son aimé dans la mort est un peu facile pour elle, elle aurait du payer pour ses crimes. Après tout on est dans un récit campbellien, les archétypes y ont toutes leur force évocatrice.

Ha et la fin est scandaleuse dans sa brièveté après un tel film. Une conclusion propre n'aurait pas été du luxe.





