Taki est Mitsuha, et Mitsuha est Taki. Le lycéen tokyoïte et la jeune fille de la campagne échangent mystérieusement, à plusieurs reprises, leurs corps durant leur sommeil, et vivent chacun la vie de l’autre. Voici l’histoire de deux destins entremêlés qui défient l’espace et le temps, dans laquelle la tragédie se mêle à la romance…

Your Name

Le succès du film.

Une histoire, deux formats.

Le roman :

Pika Roman, Your Name. paraîtra le 5 juillet.

Le manga :

Série en 3 volumes

Ranmaru Kotone

volume 1 de Your Name. sortira en librairie le 5 juillet. Volume 2 prévu le 23 août et volume 3 prévu le 18 octobre.

Les auteurs.

Makoto Shinkai.

Ranmaru Kotone.

Quel est ton nom ?La rencontre improbable de deux êtres.Après le succès international du film d’animation japonais, plongez ou replongez dans le phénomène. avec le roman et le manga éponymes.Sorti le 26 août 2016 au Japon et le 28 décembre de la même année en France, le film Your Name. est dès sa sortie un succès d’abord au Japon puis à l’International. Multi-primé au Japon, il remporte en France le Daruma d’Or Anime, le Daruma du Meilleur Scénario, celui de la Meilleure Réalisation et celui de la Meilleure B.O aux Japan Expo Awards 2017.Reprenant la trame de son film d’animation, Makoto Shinkai, réalisateur et écrivain, nous invite à explorer plus en profondeur l’univers poétique et touchant de Your Name. dans le roman éponyme qu’il a commencé à écrire durant la réalisation du film.Édité sous la marque, le manga reprend l’histoire du film d’animation en développant certaines scènes qui apportent une profondeur aux personnages et à leurs sentiments. Le dessin a été confié àdont c’est la 18ème adaptation. Édité dans la collection Pika Shônen, leNé dans le département de Nagano en 1973, Makoto Shinkai est réalisateur de films d’animation. C’est par The voice of a Distant Star, le court-métrage qu’il a réalisé seul en 2002, qu’il attire l’attention. Puis, La Tour au-delà des nuages, 5 centimètres par seconde, Voyage vers Agartha et The Garden of Words sont reconnus et récompensés à la fois au Japon et à l’étranger. Il écrit également des romans tirés de ses films : 5 centimètres par seconde, The Garden of Words et Your Name.Après avoir reçu le prix d’encouragement lors du 21e Nouveau Talent de Ace, Ranmaru Kotone commence sa carrière. Elle adapte en manga La Traversée du Temps – Tokikake, The Night Is Short Walk on Girl, BLOOD-C, RDG Red Deta Girl.Dès le 5 juillet prochain, plongez ou replongez dans le phénomène Your Name. à travers le roman best-seller et le manga. Disponibles en versions papier et numérique.Your Name. (Pika Roman)Format : 145 x 215 mm14,95€ TTCTraduction : Jean-Louis de la CouronneYour Name. (Pika Shônen)Format : 130 x 180 mm7,50€ TTCTraduction : Shoko Takahashi