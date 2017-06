Nouvelle licence Boy's Love : "The first love melt in ultramarine" de Ringo Yuki !

Notre équipe est heureuse de vous annoncer le retour de Ringo Yuki avec la sortie du one shot The first love melt in ultramarine le 13 juillet 2017.

Prépublié dans le magazine B’s-Lovely Recottia des éditions Unterbrain dès 2013, Hatsukoi wa gunjou ni toker u, de son titre japonais, fut publié en 2014 au Japon.



"Face aux pénombres du passé, une lueur d’espoir peut toujours apparaître..."



Après Konshoku Melancholic, Ringo Yuki revient cet été avec un titre plus étoffé dans lequel la mangaka prend le parti d’aborder le thème du harcèlement scolaire.

The first love melt in ultramarine dénonce le comportement des gens face à la différence. Quand une personne détonne dans un groupe, les regards se portent sur celle-ci. D’abord curieux, ceux-ci peuvent devenir méfiants et laisser place à la peur et à la méchanceté.

Heureusement, cette curiosité peut également se traduire par la volonté d’en apprendre plus sur son prochain.

Cette réalité, Ringo Yuki nous la montre à travers le regard de protagonistes blessés par la vie. Des blessures qui vont les rapprocher et leur ouvrir les yeux face à la vie qui se profile devant eux.

Car si The first love melt in ultramarine nous offre un récit bouleversant qui s’attarde sur les maux d’une société peinant à accepter les différences, ce titre se veut également annonciateur d’un futur plus radieux.

D’un côté, l’incompréhension, la douleur et la peur. De l’autre, l’acceptation, l’espoir et l’amour.

Ringo Yuki annonce son retour avec un titre touchant d’ingénuité et émouvant de sincérité. The first love melt in ultramarine en librairies le 13 juillet 2017 !



The first love melt in ultramarine



Suite à une grave blessure à l’épaule, Kengo se voit contraint d’arrêter le Baseball. Alors qu’il est totalement déprimé et perdu depuis la perte de sa passion, il fait la rencontre d’un élève introverti dans la salle de musique de son lycée. Yoshioka est en fait un camarade de classe de Kengo, mais pour une mystérieuse raison, il ne suit plus les cours depuis un an. La musique semble être sa seule échappatoire face aux démons de son passé. De son côté, Kengo ne peut rester impassible et décide de rester près de lui. Une lueur d’espoir vient d’apparaître...

Découvrez une histoire d’amour bouleversante qui aborde le thème du harcèlement scolaire.



Titre français : The first love melt in ultramarine

Titre japonais : Hatsukoi wa Gunjou ni Tokeru

Auteure : Ringo Yuki

Collection : Yaoi

Nombre de pages : 176

Prix : 8.99 €

Date de sortie : 13 juillet 2017

Nombre de volumes vo : 1 (série terminée)