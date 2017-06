PLANNING ISHIKAWA COLLECTION

LE 16 OCTOBRE 2017 :



Sora Yori Takaku : Plus haut que le ciel un Seinen en 3 volumes à 10,99 € Tirage de Tête 500 ex - 14,5x21cm

Le 10 Mars 1945. Tokyo est bombardé par l'armée américaine. Le raid aérien qui décida de la défaite du Japon fit entre quatre-vingt et cent mille morts. La ville est entièrement détruite par les explosions et les incendies. Le vaste ciel bleu contraste avec les gravats. Les survivants errent parmi les ruines. Plongez-vous dans cette histoire romanesque qui suit la vie de huit orphelins dans l'agitation d'après-guerre.



LE 13 NOVEMBRE 2017 :



ONJITSU MO KYUSHIN : Fermé pour la journée un Seinen en 2 tomes à 10,99 € Tirage de Tête 500 ex - 14,5x21cm

Le docteur Migawa s'occupe d'une petite clinique sur les hauteurs du village de Nasu, 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les villageois l'appellent l'expert de la pêche. Plongez-vous dans cette histoire émouvante qui nous raconte les joies et les peines du docteur Migawa et des habitants de Nasu.



MARS 2018 :

Hacchaki Sensei : Sacré prof! en Seinen en 1 volume à 10,99 € Tirage de Tête 500 ex- 14,5x21cm

Après la fermeture de son école, le professeur Aramaki est envoyé dans un collège huppé de Sapporo. A cette occasion, il décide de s'occuper de quatre de ses élèves. Leur cohabitation nous réserve de belles surprises... Une belle histoire qui vous réchauffera le cœur.

Hyobokure Bonza un Seinen en 3 volumes à 10,99 € Tirage de Tête 500 ex- 14,5x21cm

Notre histoire se passe pendant l'ère Genroku (30/09/1688 – 13/03/1704), une période de paix et de stabilité. Nous y suivons les aventures du samurai Bunzaemon Asahi, ses amourettes et sa façon de vivre pleine d'enthousiasme



MAI 2018 :

Yuki no Iro : les couleurs de Yuki un Seinen en 4 volumes à 10,99 € Tirage de Tête 500 ex - 14,5x21cm

La timide Yuki fait la connaissance du vieux peintre Honda et s'éveille, grâce à la peinture, à de nouvelles possibilités. Une histoire émouvante de Saburô Ishikawa. « Et vous ? Quelle est votre couleur ? »