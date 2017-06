AnimeLand #213

your name., nouveau chef d’œuvre de Makoto Shinkai, est en couverture d’AnimeLand pour ce numéro de décembre/janvier ! Le film bat des records au Japon, dépassant plusieurs films de Miyazaki au box office ! Comment passer à côté ?

Ce numéro fait aussi la part belle aux femmes de l’animation, non pas celles que l’on voit sur les écrans mais celles de l’ombre. Elles sont réalisatrices, scénaristes, animatrices, etc., et sont peut-être à l’origine de certains de vos anime préférés ! Découvrez qui sont ces fées de l’animation japonaise.

Et comme toujours, dossiers, reportages, enquêtes, interviews et articles vous attendent dans ce tout nouveau numéro, de quoi ramener un peu de chaleur en ces temps frais !



DOSSIERS ANIMATION : Makoto Shinkai / Les femmes de l’animation

DOSSIER MANGA : les mangas les plus longs

REPORTAGES : How to Anime, 3e partie / Kotoji Editions / Tsume Fan Days 4 / Ldoll festival

INTERVIEWS : Chikashi Kubota (chara designer de One Punch Man) / Mahiro Maeda (réalisateur, chara designer et fondateur du studio Gonzo) / Dorothée / Chimaki Kuori (mangaka de Saint Seiya Saintia Shô)



ENQUÊTE : le doublage



SIMULCAST : Nos avis sur (certains) simulcasts de l’automne



TENDANCES : Baka is the new kawaii (ou quand être idiote est sexy au Japon)



ANIMATION :

Articles : Drifters / Izetta, the last witch / March comes in like a lion / Yuri!!! on Ice

Popcorn : your name. / culte : Jin-Roh / Vaiana / Ballerina

Nostalgie : Nadia, le secret de l’eau bleue



MUSIQUE : Interview de Jam Project



MANGA : Voyage à Tokyo, 2e partie / Sun-Ken Rock / Born to be on air! / Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction / Ryuko / Perfect World / Gunnm



JEU VIDÉO : Psycho-Pass / God Eater



GUIDES

Animathèque : sélection de sorties DVD et Blu-ray

Mangathèque : nos avis sur une sélection de manga récemment sortis ou à paraître

Shopping : faites-vous plaisir avec une sélection de goodies sur-mesure !

Unboxing : nouvelle rubrique dans laquelle nous vous faisons découvrir en détail un produit



Numéro 213

Date de sortie : 25/11/2016

Nombre de pages : 116

Prix : 6.95 €