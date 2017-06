liste de goodies

livret Black Clover

livret Yo-Kai Watch

3 anime acheté, le 4e sera offert

Du 7 au 10 juillet 2016, à Japan Expo, toute l'équipe Kazé sera enchantée de vous accueillir sur notre stand, à l'emplacement A148 dans le Hall 5A, pour vous conseiller et vous faire découvrir toutes nos dernières nouveautés et exclusivités ! Nous vous en dirons d'ailleurs plus très prochainement sur les actualités que vous pourrez retrouver en avant-première sur le stand, notamment sur les réseaux sociaux ! Donc restez bien connectés et suivez-nous sur Facebook et Twitter !Laest bien belle et longue ! Et oui tenez-vous prêts, ouvrez bien vos yeux et lisez attentivement, car cette année on vous fait des chouettes surprises :1 shikishi exclusif Black Clover offert pour l'achat de 3 mangas dont Black Clover (le nouveau manga de Yûki Tabata qui sort le 7 septembre)1 shikishi exclusif Platinum End offert pour l'achat de 3 mangas dont Platinum End1 shikishi exclusif Bestiarius offert pour l'achat de 3 mangas dont Bestiarius1 badge Blue Exorcist offert pour l'achat d'un tome de Blue Exorcist1 carte postale Twin Star Exorcists offerte pour l'achat d'un tome Twin Star Exorcists1 carte postale QQ SWEEPER offerte pour l'achat d'un tome QQ SWEEPER ou Queen's Quality1 carte Takane et Hana offerte pour l'achat de 3 mangas dont Takane et HanaDes cadeaux gratuits sur simple visite sur notre stand comme :unavec le chapitre 1 entier gratuitunavec les 2 premiers chapitres gratuitsLe nouveau catalogue manga est également mis à disposition ! Venez vous servir afin de vous tenir au courant des différentes sorties manga de l'année !Une offre préférentielle sur l'anime !Côté DVD et Blu-ray, pourSuivez notre organisation sur notre compte Instagram !Si vous voulez suivre l'équipe Kazé à Japan Expo du mardi 4 (dont les 2 jours d'installation) au dimanche 10 juillet, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram pour voir les coulisses de cette grande organisation !Dans tous les cas, on a hâte de vous voir, vous fidèles lecteurs ou nouveaux lecteurs !