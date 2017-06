« So Charming ! »

25 août 2017, le premier tome sera disponible au prix de 5,45€

Synopsis de la série

Enfant, Nonoka Kozakura assiste aux illuminations féériques du compte à rebours du nouvel an, et elle voit la joie se dessiner sur les visages des couples présents. Depuis, elle rêve de vivre la même chose. Devenue lycéenne, elle pensait trouver naturellement un petit ami. Mais décembre arrive, et elle est toujours célibataire.

Prise de panique, Nonoka se rend à une rencontre organisée, et elle fait la connaissance de Naoya Kiriyama…

Alors que les infos concernant la Japan Expo commencent à arriver, on vous propose de tourner votre regard vers le tout nouveau shojo à paraître dans notre catalogue :Certain(e)s d’entre vous le connaissent peut être déjà sous nom nom japonais : « Suteki na kareshi ».Prévu pour leDans cette nouvelle série, les lecteurs découvriront une héroïne qui rêve du grand amour… mais qui n’a jamais vraiment pris la peine d’y penser très sérieusement. Ne sachant même pas ce qu’elle cherche exactement chez un petit ami ni quel est son genre de garçon, Nonoka commet ainsi bourde après bourde en découvrant progressivement ce qu’elle réellement l’amour et ce qu’elle en attend.Récit à la fois très drôle et touchant, « So Charming ! » est un titre qui ne laisse pas indifférent et qui rappellera à de nombreux/ses lecteurs/ lectrices la première vision qu’ils avaient de l’amour et le parcours qui a suivi, séparant l’imaginaire de la réalité