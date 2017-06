Nous vous annonçons l'arrêt de commercialisation de certains titres chez Soleil Manga.



Les manga de la liste ci-dessous ne seront plus commercialisé, ni réimprimé :



Asura de Rie NAKAMURA

Baroque Knights de Maki FUJITA

Book Girl de Akira HIYOSHIMARU et Mizuki NOMURA

Coelacanth de Kayoko SHIMOTSUKI

Epitaph de Aya SHOUOTO

Father’s Vampire de Kotaro KOBAYASHI

Femme Fatale de Kaya SHIGISAWA

Happy Project de Hirokazu OCHIAI

Happy Science de Miyuki YORITA

Ilegenes de Kachiru ISHIZUE et Mizuna KUWABARA

Kurogane Girl & the Alpaca Prince de Kokoro NATSUME

Laissée pour Comte de Isuzu SHIBATA et Mimori SEIKE

Living in a Happy World de Maki USAMI

Majyo Rin - Witch Dating de Setsuko YONEYAMA

Messiah de Akira HIYOSHIMARU et Madoka TAKADONO

Next to You de Atsuko NANBA

Number de Kawori TSUBAKI

Paradis Secret de Aya SHOUOTO

Princess Nightmare de Mei NOGUCHI

Runway of Lovers de Yuka SHIBANO et Wataru TANAKA

Saruyama de Akira SHOUKO

Seirei Produce de Tôko MIYAGI

Suis-je un Ange ? de Aya SHOUOTO

The Mystic Archives of Dantalian de Chako ABENO et Gakuto MIKUMO

The Mystic Archives of Dantalian – Dalian Days de Monako SENA et Gakuto MIKUMO

The Sleeping Princess de Yuna SASAKI

Vassalord de Nanae CHRONO

Wings of Freedom de Kozue CHIBA

Your Eyes Only de Yun KOUGA