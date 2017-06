chevkraken a écrit: Pour un studio come la toei qui a du mal a avoir une qualité régulière, c'est vraiment la technologie ideale.

Je ne peux être d'accord. Si il est vrai que la Toei a en ce moment de gros problème avec ses quarante-douze projets en parallèle qui aboutissent sur des plannings vraiment trop agressifs, on parle quand même du studio qui a formalisé l'animation limitée à la japonaise. Celui qui plus que tout autre a démontré qu'un layout de qualité pouvait être plus efficace et raffiné qu'un plan complexe qui bouge dans tous les sens. Qu'un simple plan d' insert fixe sur un décors, un visage ou même une silhouette pouvaient dire bien des choses sans pour autant demander une avalanche de dessins.

J'ai vraiment l'impression qu'on est sur le point de les voir renier cet héritage si ce procédé se généralise à leurs séries TV.



Je me fait peut-être des idées, d'autant qu'il y a encore de la marge de progression, surtout pour les plans hors combat qui jurent encore assez souvent. Mais comme souvent c'est le genre de changement pour lesquels il n'y a pas de retour, une fois que la transmission du savoir-faire est coupée il n'y a plus de retour en arrière possible. Je ne peux être d'accord. Si il est vrai que la Toei a en ce moment de gros problème avec ses quarante-douze projets en parallèle qui aboutissent sur des plannings vraiment trop agressifs, on parle quand même du studio qui a formalisé l'animation limitée à la japonaise. Celui qui plus que tout autre a démontré qu'unde qualité pouvait être plus efficace et raffiné qu'un plan complexe qui bouge dans tous les sens. Qu'un simple plan d'fixe sur un décors, un visage ou même une silhouette pouvaient dire bien des choses sans pour autant demander une avalanche de dessins.J'ai vraiment l'impression qu'on est sur le point de les voir renier cet héritage si ce procédé se généralise à leurs séries TV.Je me fait peut-être des idées, d'autant qu'il y a encore de la marge de progression, surtout pour les plans hors combat qui jurent encore assez souvent. Mais comme souvent c'est le genre de changement pour lesquels il n'y a pas de retour, une fois que la transmission du savoir-faire est coupée il n'y a plus de retour en arrière possible.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.