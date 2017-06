A la base, je devais aussi tester Outlive mais au final, ça a été le WE de Terraforming Mars.Quatre parties :- Solo le vendredi- 4 joueurs, sans l'ère des corpos- 4 joueurs, même groupe, avec l'ère des corpos- 5 joueurs, dont deux (moi inclus) qui avaient déjà joué, avec l'ère des corpos.D'ailleurs, je conseille à tout joueur qui a peu de bouteille avec les j2sm de commencer direct avec l'ère des corpos. La partie n'en est pas beaucoup plus longue mais bien plus différenciée entre les joueurs. On a d'ailleurs décidé de jouer assez vite en mode draft pour voir ce que ça donne.Pour en revenir au jeu, c'est une bombe. Je crois que je vais oser le crime de lèse-majesté en disant qu'il va peut-être concourir avec Agricola à la place du roi dans mon cœur de gestionnaire à l'interaction froide. Même si le jeu a un feeling bien différent. L'atout le plus significatif sera qu'on ne voit pas le temps passé alors même que la partie dépasse facilement les deux heures, on serait même plus proche des trois. Pire, j'ai même eu l'impression d'un jeu qui se finit trop vite ! Et ça vient de quelqu'un qui trouve Agricola un poil trop long. Mais TM est tellement fluide, il y a peu de possibilités de blocages donc on n'a pas besoin de toujours recalculer à son tour quoi faire. Il y a cependant un peu d'interactivité. Il y a bien sûr le coup des spots sur la map et les cartes qui détruisent des ressources mais surtout le coup des bonus sur les échelles de température/taux d'oxygène et les objectifs/paris. Il y a aussi une grande rejouabilité. Sur les 3 games multi qui j'ai faites, ça changeait du tout au tout. La quantité de cartes, les corpos aux pouvoirs bien différents et les objectifs communs assurent un mélange détonnant.Et pour ceux qui se méfient de l'aspect négatif de destruction de ressources, c'est aussi quelque chose que je n'aime pas sur le papier mais là ça passe crème. Déjà il n'y a somme toute pas tant de cartes comme ça, l'effet négatif est réel mais faible et surtout réparti entre les joueurs. Par exemple, je jouais hier avec les écolos et on m'a détruit 6 plantes dans les deux premières générations (bande d'affreux) et bien non seulement ça ne m'a pas empêché de gagner au final mais en plus ça ne m'a pas fait râler (alors que c'est typiquement le genre de truc à me faire tilt) car il y a beaucoup d'actions possibles. A l'inverse, sur ma dernière partie de Scythe, j'ai boudé car je me suis fait envahir UN territoire et avec la mécanique d'enchaînement j'ai eu l'impression de me faire tuer là dessus. C'était faux bien sûr et je l'ai compris après mais la sensation était bien frustrante.