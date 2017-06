j'ai vraiment un problème avec le design de la nouvelle série ducktales, je n'y retrouve pas du tout l'esprit de la série.



Les 3 neveux me semble venir de l'horreur qu'est Couacs en vrac(et en plus, même niveau caractères, ils semble être plus les gosses inssupportables qu'ils sont dans couacs en vracs où aux tout début de leurs BD, hors ce qui les rend geniaux c'est leur ingeniosité et leur intelligence), Donald niveau design semble tenir davantage de Popop et le design bien trop épuré ne convient absolument pas aux BD des canard.



En fait, je ne voit absolument pas l'interet de ce design, excepté une volonté de se differencier de l'original mais dans ce cas pourquoi refaire Duck tales et pas une adaptation fidèle des BD de Carl Barks(voir de la Jeunesse de Picsou) qui aurait plus de sens et parlerait a plus de monde.

Parce que bon devoir se taper Zaza et Flagada Jones, c'est quand même la Loose tant ces persos sont detestables



Je veux pas dire, mais seul une poignée de moins de 30 ans ne connait Duck tales (en fait, chez les moins de 15 ans, le perso de Picsou est quasi inconnu)

