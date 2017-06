Mouais ... je viens de finir la session de 20h et j'en ressort bien moins convaincu.



Après un rapide tuto ne nous apprenant que les bases (aucune explications sur les différents gants, etc), on est jeter dans le bain ... difficile de ne pas être frustrer



Le mode team battle est déjà un sacré bordel même sans compter le lock qui change automatiquement de cible sans qu'on le demande, mais en mode deathmatch (chacun pour sa peau) c'est juste du n'importe quoi.



Le basket était juste archi nul car tellement prévisible vu qu'il faut obligatoirement chopper pour marquer.

Le volley dont tant de gens disent du bien ... je ne l'ai jamais eu (car on ne choisi pas son mode de jeu).



Reste un petit bonus sur lequel je reviendrais, et la base : le versus.

Et la, je dois bien avouer que c'était assez décevant. Il y a tout d'abord un gros problème d'équilibrage avec les perso disposants de gants lourd qui ont un énorme avantage (repoussant les gants moyens et légers) sans avoir une perte de vitesse ou de portée significative.

Après, contre d'autres joueurs qui arrête de spammer les choppes, c'est déjà plus intéressant, mais ce n'est pas non plus la folie. Il faut dire que l'impossibilité de faire de feinte (genre on lance un coup mais on l'annule) rend le mind game assez limité.



Sans compter que dans un soucis de rendre le jeu jouable avec un seul joycon, le mapping des touches est, au choix, contre nature, ou loin d'être idéal.

La déviation des gants se fait avec le stick qui contrôle les déplacement du joueur ... le joystick droit du controller pro (ou d'un set de joycon complet) ne servant pas. Les boutons B et A (croix et rond) redondent les bouton L/R utilisé pour la frappe de chaque poing, alors que les boutons d'esquive et de saut sont respectivement sur Y et X (carré et triangle). Alors j'imagine que ce dernier point disparaîtra avec l'habitude, mais clairement, c'est contre nature pour moi de sauter dans un jeu avec le bouton X, et je pense sincèrement que le jeu est handicapé par cette prise en main.



Reste enfin le mode de jeu à 3 pour un boss (un parasite à 4 bras viens se greffer à un perso du jeu aboutissant à un 6 contre 6 si on s'en tiens à conter les poings). C'est assez amusant, mais le friendly fire empêche régulièrement d'arrivé à ses fins. Je me demande même si le chat vocal pourrait empêcher ça tant cela se joue vite.



Bref, j'étais sceptique au départ, mais j'avais commencé à me dérider après les récentes communications sur le jeu. Au final, j'en ressors pas forcément déçu (vu que je n'en attendait pas grand chose) mais clairement pas enthousiaste.



Et j'espère qu'ils ne vont pas nous la faire à la Splatoon ou Mario Kart, et que les joueurs auront la possibilité de choisir leur mode de jeu en ligne.