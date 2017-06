Parler d'animation dans le topic intitulé "sakuga powa" me parait raccord.



Sinon je vais chipotter mais je suis pas trop ok avec ton introduction (et donc avec le reste évidemment...). Je ne pense pas qu'il soit juste de dire que "l'animation doit être au service d'autre chose". Je veux dire, c'est indissociablement un matériau visuel et quoi que tu fasses, ça "raconte" forcément quelque chose. Pas dans le sens ou il y a de la "narration" comme on le dirait d'un livre, ie une histoire, mais dans le fait que notre cerveau l'analyse comme ça. L'on dit bien que la nature se raconte, alors qu'elle ne fait pas grand chose pour ça à par être devant nos yeux.



Du coup, je prends le truc à l'envers, l'animation raconte forcément quelque chose (si ce n'est le simple fait que quelqu'un a prit un crayon et a dessiné ceci), et si ce quelque chose est en désaccord avec le reste, ça ne fonctionne pas. Aussi élevé que soit le niveau technique de cette narration.



Nous pouvons débattre un moment de tout ça, mais je pense qu'imho nous tomberons soit tous d'accord, soit finirons par tourner à la question de l'opinion purement personnelle. Tu cites les Parallel Works , mais tu sais très bien que certains sont en deçà des autres et que les plus populaires ne le sont pas pour rien.



Sinon, je ne pense pas qu'une série narrativement dans les choux ait droit à un niveau technique exceptionnel, et vice versa, parce que la on tombe sur la question de l'intention et de la volonté du ou des créateurs/créatrices et je pense que tout ça se rejoint. Ou alors faudra me citer ce contre exemple absolu qui n'existe qu'en théorie.

(Tout en oubliant pas évidemment de contextualiser l'oeuvre dans son époque, hein. Je vous vois venir à me sortir les séries low-key des années 70)

