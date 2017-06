Après les 2 films récapitulatifs, KyoAni pousse encore plus loin avec sa licence avec 2 nouveaux films originaux cette fois.Les 2 sont prévu pour 2018, le premier sera réalisé par Yamada, et le second par Ishihara.Pour plus de détails : http://natalie.mu/comic/news/235422 KyoAni se dirige de plus en plus vers de l'adaptation cinématographique pour ses licences, je me demande si cette tendance va encore s'accentuer quitte a ce que le studio ne fasse presque plus que ça.Faut dire que ce support est beaucoup moins risqué que les séries TV.