Spéciaux réalisés pour le musée Tezuka. En obtenir les droits risque de s'avérer encore plus difficile que d'obtenir ceux de la série en VO. J'en avais vu une partie, mais pas tous, à l'époque où j'ai vu la série. Ils trainent peut-être encore sur Youtube.





De ce que j'avais compris des featurettes making-of la série était quand même très collective. Et au delà de la présence d'un réalisateur venant de la prise de vue réelle, et dont ça sera la seule incursion dans le monde de l'animation, il y avait aussi la présence de Makoto Tezuka au poste de producteur exécutif. Et on sait à quel point le fiston s'est donné pour mission de transmettre l'ouvre de son père et faire connaitre son message, souvent au dépend de la rentabilité immédiate. La façon dont le staff japonais a fait bloc pour protéger la série, du moins dans sa version japonaise, de l'ingérence américaine force le respect aussi.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.