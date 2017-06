TITRES DEVELOPPES ET/OU EDITES PAR SEGA



RAD MOBILE [1990]

SPORTS TALK BASEBALL [1991]

JOE MONTANA 2 : SPORTS TALK FOOTBALL [1991]

PRO YAKKYUU GG LEAGUE 91 [1991]

ART ALIVE [1991]

AYRTON SENNA'S SUPER MONACO GP II [1992]

SEGA GAMEPACK [1992]

OUTRUNNERS [1992]

F1 [1993]

WIMBLEDON CHAMPIONSHIP TENNIS [1993]

TOM & JERRY : THE MOVIE [1993]

ULTIMATE SOCCER [1993]

J-LEAGUE PRO STRIKER [1993]

SHINING FORCE II [1993]

POPFUL MAIL [1993]

SEGA CHANNEL [1994]

FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP [1994]

CRUSADER OF CENTY [1994]

DAYTONA USA [1994]

THE AMAZING SPIDERMAN VS THE KINGPIN [1994]

PRO YAKKYUU GG LEAGUE 94 [1994]

PHANTASY STAR IV [1994]

METAL HEAD [1994]

VIRTUA FIGHTER 2 [1995]

BUG ! [1995]

CLOCKWORK KNIGHT 2 [1995]

PREMIER MANAGER [1995]

OMAKASE ! SAVERS [1995]

LAST BRONX [1996]

PREMIER MANAGER 97 [1996]

PET CLUB : NEKO DAISUKI ! [1996]

SEGA SKI SUPER G [1996]

WAVERUNNER [1996]

VIRTUA FIGHTER KIDS [1996]

CHRISTMAS NiGHTS [1996]

FIGHTERS VIPERS [1996]

SEGA SUPER GT [1996]

FIGHTERS MEGAMIX [1996]

SCUD RACE [1996]

VIRTUA STRIKER 2 [1997]

HARLEY DAVIDSON & L.A. RIDERS [1997]

SEGA SATURN TAMAGOTCHI PARK [1997]

SPIKE OUT [1998]

BURNING RANGERS [1998]

SEGA SATURN TAMAGOTCHI PARK 2 [1998]

LE MANS 24 [1998]

L.A. MACHINEGUNS [1998]

SEGA BASS FISHING [1999]

NBA 2K [1999]

CHUCHU ROCKET ! [1999]

SHENMUE [1999]

TOY COMMANDER [1999]

JET SET RADIO [2000]

PHANTASY STAR ONLINE [2000]

NHL 2K [2000]

SEGAGAGA [2001]

ALIEN FRONT ONLINE [2001]

SHENMUE II [2001]

BEACH SPIKERS [2001]

VIRTUA STRIKER 3 [2001]

VIRTUA COP 3 [2001]

BILLY HATCHER AND THE GIANT EGG [2003]

VIRTUA FIGHTER 4 : EVOLUTION [2003]

VIRTUA QUEST [2004]

PROJECT RUB : FEEL THE MAGIC [2004]

OUTRUN 2006 : COAST TO COAST [2006]

PHANTASY STAR UNIVERSE [2006]

PUYO PUYO ! 15TH ANNIVERSARY [2006]

VIRTUA FIGHTER 5 [2007]

SEGA RALLY REVO [2007]

SEGA SPLASH GOLF [2008]

SAMBA DE AMIGO WII [2008]

THE INCREDIBLE HULK [2008]

BORDER BREAK [2009]

BAYONETTA [2010]

VIRTUA TENNIS 4 [2010]

GUNBLADE NY : SPECIAL AIR ASSAULT FORCE [2010]

MIKU HATSUNE : PROJECT DIVA EXTEND [2010]

SPIRAL KNIGHTS [2011]

SUPER MONKEY BALL : BANANA SPLITZ [2012]

SAMURAI & DRAGONS [2012]

HELL YEAH ! [2012]

ALIENS : COLONIAL MARINES [2013]

PHANTASY STAR ONLINE 2 [2013]

DENGEKI BUNKO FIGHTING CLIMAX [2014]

HERO BANK 2 [2014]

PUYO PUYO TETRIS [2014]

BAYONETTA 2 [2014]

DENGEKI BUNKO FIGHTING CLIMAX IGNITION [2015]

TITRES TIERS



QUIK & SILVA [1991]

SECRET OF MANA [1993]

MICKEY MANIA [1994]

JAZZ JACKRABBIT [1994]

DONKEY KONG COUNTRY 2 : DIDDY'S KONG QUEST [1995]

SUPER MARIO WORLD 2 : YOSHI'S ISLAND [1995]

BUGS BUNNY DOUBLE TROUBLE [1995]

UNIRACERS [1995]

SUPER MARIO RPG [1996]

NEON GENESIS EVANGELION : GIRLFRIEND OF STEEL [1998]

BLUE STINGER [1999]

SPYRO : YEAR OF THE DRAGON [2000]

ILLBLEED [2001]

ASTERIX & OBELIX XXL2 : MISSION LAS VEGUM [2005]

THE SIMPSONS GAME [2007]

SUPER SMASH BROS BRAWL [2008]

LITTLE BIG PLANET [2008]

TAIKO NO TATSUJIN [2008]

SCOTT PILGRIM VS THE WORLD : THE GAME [2010]

POKER NIGHT AT THE INVENTORY [2010]

SUPER SMASH BROS FOR 3DS [2014]

SUPER SMASH BROS FOR WII U [2014]

MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE [2014]

MARIO KART 8 [2014]

YOSHI’S WOOLLY WORLD [2015]

SUPER MARIO MAKER [2015]