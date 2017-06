J-one



Du 01/04/2017 au 08/04/2017



Lundi au vendredi :

07h10 La Légende de Zorro (2 épisodes)

08h00 Fairy Tail (4 épisodes)

11h50 Naruto (4 épisodes)

15h10 Fairy Tail (4 épisodes)

16h50 Naruto (4 épisodes)

18h30 J + 1

19h20 Food Wars Second Service (2 épisodes/ vostfr)

20h50 March Comes in Like a Lion (vostfr)

21h15 j + 1

23h00 March Comes in Like a Lion (vostfr / 2 épisodes)

23h50 j +1



week-end :

06h40 La légende de Zorro (8 épisodes)

10h40 Fairy Tail (8 épisodes)

14h00 Naruto ( 8 épisodes)

17h20 March Comes in Like a Lion (vostfr / 3 épisodes)

18h30 j + 1

19h20 Fairy Tail (2 épisodes)

22h30 Drifters (vostfr)



j +1

All Out !! le lundi à 18h30 (2 épisodes), 21h15 (2 épisodes), le mardi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

Le Rakugo ou la Vie saison 2 le mardi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes), le mercredi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

One Piece le jeudi à 22h10 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

Naruto Shippuden le vendredi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

ClassicaLoid le lundi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes), le mercredi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes), le samedi à 18h30 (épisodes);

Détective Conan le jeudi et vendredi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes), le dimanche à 18h30 (2 épisodes);



du 10 au 16/04/2017 :



Lundi au vendredi :

06h20 La Légende de Zorro (4 épisodes)

08h00 Fairy Tail (4 épisodes)

11h50 Naruto (4 épisodes)

15h10 Fairy Tail (4 épisodes)

16h50 Naruto (4 épisodes)

18h30 Détective Conan (2 épisodes / vostfr)

19h20 All Out !! (2 épisodes/ vostfr)

20h50 March Comes in Like a Lion (vostfr)

21h15 Détective Conan (2 épisodes / vostfr)

22h10 Naruto Shippuden (2 épisodes / vostfr)

23h00 March Comes in Like a Lion (vostfr / 2 épisodes)

23h50 Naruto Shippuden (2 épisodes / vostfr)



week-end :

06h40 La légende de Zorro (8 épisodes)

12h20 Fairy Tail (8 épisodes)

15h40 Naruto ( 4 épisodes)

17h20 March Comes in Like a Lion (vostfr / 3 épisodes)

18h30 Détective Conan (2 épisodes / vostfr) / samedi / All OUt !! (deux épisodes / dimanche)

19h20 All OUt !!(2 épisodes)

21h15 Détective Conan (2 épisodes / vostfr)

22h10 Naruto Shippuden (2 épisodes / vostfr)

23h00 March Comes in Like a Lion (vostfr / 2 épisodes)

23h50 Naruto Shippuden (2 épisodes / vostfr)





à partir du 17/04/2017 :



Lundi au vendredi :

06h20 La Légende de Zorro (4 épisodes) / Le Livre de la Jungle (4 épisodes)

08h00 Fairy Tail (4 épisodes)

11h50 Naruto (4 épisodes)

15h10 Fairy Tail (4 épisodes)

16h50 Naruto (4 épisodes)

18h30 j +1

19h20 All Out !! (2 épisodes/ vostfr)

20h50 March Comes in Like a Lion (vostfr)

21h15 j +1

22h10 j+1

23h00 March Comes in Like a Lion (vostfr / 2 épisodes)

23h50 j + 1 (2 épisodes / vostfr)





J+ 1 :

Rinne saison 3 le lundi à 18h30 (2 épisodes), 21h15 (2 épisodes);

CLOCKWORK PLANET le lundi vers 22g10 (2 épisodes), et 23h50 (2 épisodes);

KABUKIBU le mardi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes);

THE ECCENTRIC FAMILY – SAISON 2 le mercredi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes);

FUKUMENKEI NOISE / MASKED NOISE le mercredi à 22h10 et 23h50 (2 épisodes);

Détective Conan le vendredi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes), le dimanche à 18h30 (2 épisodes);

One Piece le jeudi à 22h10 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes);



week-end :

06h40 Le Livre de la Jungle (8 épisodes)

12h20 Fairy Tail (8 épisodes)

15h40 Naruto ( 4 épisodes)

17h20 March Comes in Like a Lion (vostfr / 3 épisodes)

18h30 j + 1

19h20 All OUt !!(2 épisodes)

22h10 March Comes in Like a Lion (vostfr / 4 épisodes)

23h50 Naruto (2 épisodes )



prochainement : Kuroko's Basket film 1 le 30/04/2017 à 22h30 (VF)

Mushishi à partir du 01/05/2017 du lundi au vendredi à 17h40 (VF);

Letter Bee à partir du 01/05/2017 du lundi au vendredi à 20h50 et 23h00 (vostfr);