Faites connaissance avec l'OVERLORD !Notre équipe est heureuse de vous annoncer l’arrivée du light novel "Overlord" dans le catalogue de sa collection Classique !★ Partez à la conquête d'un monde inconnu aux côtés des forces du mal ! ★Dès le 11 mai 2017, prenez place aux côtés des plus puissants combattants de la guilde maléfique "Ainz Ooal Gown", protectrice du Grand Tombeau de Nazarick, et partez à la conquête d'un monde mystérieux...Avec "Overlord", Kugane Maruyama et so-bin vous invitent à repousser encore un peu plus les frontières de la réalité virtuelle au travers d'un monde où la vie semble bien réelle...Désormais membres de la guilde "Ainz Ooal Gown", vous allez faire la connaissance de son maître incontesté, le machiavélique et surpuissant Momonga, un Overlord de niveau 100 qui compte bien prendre le contrôle de ce nouveau monde qui s'ouvre à lui !Futurs lecteurs d'"Overlord", voici ce que le seigneur Momonga, désormais appelé Ainz Ooal Gown, vous demande :« Faites d'Ainz Ooal Gown une légende éternelle ! S’il existe de nombreux héros, gommez leur nom en proclamant qu’Ainz Ooal Gown est le plus grand d’entre eux... Si des êtres plus forts que nous vivent dans ce monde, employez un moyen autre que la force... Nous n’en sommes encore qu’aux préparatifs, mais agissez pour l’avenir et pour le moment venu.Tout ceci afin de leur apprendre qu’Ainz Ooal Gown est le plus grand homme au monde. »Dès le 11 mai 2017, intégrez les rangs de l'Overlord et partez à la conquête d'un monde qui n'attend plus que vous !★ OVERLORD ★Nous sommes en l’an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès est sur le point de fermer.Momonga, nécromancien mort vivant de niveau 100, chef de la puissante guilde "Ainz Ooal Gown", attend seul l’arrêt du jeu. Cependant, l’heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas et les personnages non jouables se retrouvent dotés d’une conscience…Prisonnier d’un monde inconnu, notre seigneur maléfique va partir à la recherche d’un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouveau monde tout en y laissant son empreinte.