Voici la liste des manga qui font l'objet d'arrêt de commercialisation chez Delcourt/Tonkam.



L’affaire Sugaya de Kenichi TACHIBANA et Hiroshi TAKANO

Aishite Knight – Lucile, Amour & Rock’n Roll de Kaoru TADA

Bad Luck Witch de Shin ARAKAWA

Black Bard de Ichiya SAZANAMI

Border de Kazuma KODAKA

Buddy Spirits de GYUO, Miyuki KISHIMOTO et Yoshihiro KUROIWA

BX de Mari OKAZAKI

Le Cocon de Mari OKAZAKI

Code Geass - Shikkoku no Renya de Tomomasa TAKUMA

Crash !! de Yuka FUJIWARA

Déclic Amoureux de Mari OKAZAKI

Devils and Realist de Utako YUKIHIRO et Madoka TAKADONO

Docteur Mephisto de Kairi SHIMOTSUKI et Hideyuki SAKUCHI

Dossier A. Le continent perdu de Osamu UOTO et Tôshûsai GARAKU

Gakuen Heaven Revolution de You HIGURI

Gantz / Osaka de Hiroya OKU

Global Garden de Saki HIWATARI

Hadès - Chasseur de psycho-demons de Shô AIMOTO

Hakaiju de Shingo HONDA

H.E - The Hunt for Energy de BOICHI

Hero Mask de Yumika TSURU et Takashi OKABE

Hyde & Closer de Haro ASÔ

J.Boy de Junichi NÔJÔ

Jin de Motoka MURAKAMI

Kerberos in the Silver Rain de Berry STAR et Kotone RIRA

Ki-itchi !!

Ki-itchi VS de Hideki ARAI

Leçons d’amour de Yuu YABUCHI

Magie Intérieure de Saki HIWATARI

Maka-Maka de Torajirô KISHI

Mitsuko Attitude de Mamoru KURIHARA

Momo – The Beautiful Spirit de Z-one et Kazuhito OKINA

Les Mystères de Taisho de Kei TOUME

Returners de Sakurako GOKURAKUIN

Saiyukiden, l’Étrange Voyage vers l’Occident de Katsuya TERADA

Les Secrets de Léa de Yuu YABUUCHI

Seven - Snow White and the Seven Dwarfs de Kuroko YABUGUCHI

Shinjuku Fever de Mitsurou KUBO

Tengu de Hideki MORI

The Top Secret de Reiko SHIMIZU

Tokyo River's Edge de Akio TANAKA et Yuho HIJIKATA

Pour les séries qui ne sont pas terminées, nous comprennons parfaitement votre frustration. L'équipe éditoriale a fait son maximum pour finir ces séries mais des choix difficiles ont dû être fait et les contraintes étaient très fortes (des ventes qui ne sont pas au rendez-vous, des problèmatiques de droits, etc.). Nous sommes sincèrement désolés pour cette situation.