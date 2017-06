Kazé Manga

31 mai 2017

Jump S.Q.

Platinum End compte déjà 19 chapitres disponibles au Japon et en France

L'HISTOIRE ?

Après une scène touchante, où Saki révèle à Mirai les raisons qui l’ont poussée à se suicider, elle est désormais décidé à participer au combat. De son côté, Mukaidô, rongé par la maladie, veut supprimer Metropolitan au plus vite pour éviter qu’il ne prenne le pouvoir. C’est alors qu’un nouveau candidat désaxé et haineux enlève la femme et la fille de Mukaidô…

Fiche technique du manga :

a le plaisir de vous annoncer l'arrivée du tome 5 de de Platinum End de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata (Death Note, Bakuman) leen librairie et version numérique !Publié dans le magazine de prépublication(Blue Exorcist, Twin star Exorcists, Gate 7) depuis le 4 novembre 2015,! Et si vous êtes impatients de lire ce thriller fantastique, les chapitres sont déjà disponibles sur les plateformes numériques pour seulement 0,99€/chapitre.: 31 mai 2017: 6,99 euros: 192 pages: 11,2 x 17,6 cm(série en cours au Japon): SeinenToutes les infos sur le site : http://minisites.kaze.fr/platinum-end/