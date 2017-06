Plus que 4 petits jours, afin d'atteindre le palier des 4030 heures et pour le moment, nous n'en sommes pas là.Cela risque d'ailleurs de se jouer à peu de choses, d'où le fait que je ne communique pas les derniers chiffres. Un dernier effort dans cette ligne droite.Donc n'hésitez pas à relayer le message et faire tourner le player en le détachant de la page d'accueil du site : http://www.animusique.com/ ou bien en faisant tourner WMP, Winamp, ou VLC à l'adresse suivante : http://listen.radionomy.com/animusique.m3u Plus que jamais, votre aide sera précieuse ! Merci et bonne écoute !!