Second run de Mayonetta fini. Toujours en normal pour faire le tour des tombes de sorcières et des Alfheim pour récupérer les perles et cœurs afin de récupérer les barres de vie et de magie à fond.

C'était vraiment plus amusant que la première fois, déjà parce que j'ai sauté la majorité des cinématiques et que je connaissais (la plupart) des QTE de merde. Mais surtout parce que j'avais enfin l'impression de savoir ce que je faisait et ai pu obtenir une majorité de trophées en or. La philosophie Platinum du "la première partie en normal c'est que le tuto du jeu" est pleinement présente dans ce jeu.

Je vais enchainer avec le mode hard là, curieux de voir à quel point le niveau va monter. De toute façon vu que le jeu ne demande pas de classement particulier pour avoir les succès, donc même si je me vautre comme une larve même si j'arrive au bout je suis bon.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.