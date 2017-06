Giant Gorg est inégalé sur sa décennie. C'est une série qui a bénéficié de plannings incroyables (sa diffusion a été décalée de 6 mois) et qui a été animée par une équipe très réduite, ils étaient entre 3 et 4 animateurs par épisodes, et surtout supervisé par un seul et unique directeur de l'animation, son propre réalisateur et créateur. On peut faire de nombreux parallèles avec Conan , mais le plus évident est que, portées par leurs réalisateurs, ces deux séries sont techniquement plusieurs coudées au dessus du reste de leur époque.

Z Gundam , lui, est une série plus propre, mais aussi plus rigide et plus guindée. C'est ultra clean et l'animation des robots est bien plus rigoureuse que ce qu'on pouvait voir dans un MS Gundam ou un VOTOMS . Mais en contrepartie ça a un million de fois moins de personnalité. MS Gundam c'était Yasuhiko qui te casait dès qu'il pouvait des mimiques cartoony à ses personnages, qui était sensible à plein de détails minuscules mais si importants. C'est autrement plus vivant. J'aime bien Kitazume, en animation c'est un honnête artisan, mais son travail sur Z Gundam (et ses suites) n'arrive pas à la cheville de celui du génie Yas sur MS Gundam . Je sais que cette dernière se tape souvent une sale réputation vis-à-vis de son animation, mais c'est vraiment une injustice. Quand on s'attarde sur la partie supervisé par Yasuhiko on réalise que c'est vraiment une merveille.





Narrativement, la volonté de réalisme dans Gundam ne survie pas à la seconde moitié, moment où les producteurs disent à Tomino que sa série peut continuer mais qu'il va falloir introduire de nouveaux robots. C'est le moment où débarque l'abominable G-Fighter qui se combine avec le Gundam pour former des horreurs sans nom et où Zeon sort un nouveau prototype de ses usines chaque semaine, tous plus affreux que les précédents. A ce niveau on ne peut sous-estimer le bien que les films ont pu faire pour corriger le tir et ramener le récit vers quelque chose de plus cohérent.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.