Smile , qui est la 3e du trio indispensable de la franchise. Sa narration et son récit sont moins forts et moins présents que les deux autres mais elle compense avec des personnage on ne peut plus attachants et de la comédie en or massif qui n'empêche pas quelques épisodes plus touchants ici et là.

Après ça tu peux piocher dans l'original et sa suite Max Heart , ou bien dans l'étrange remake/reboot produit immédiatement après Splash Star (mais pas après les deux précédentes ou inversement), qui sont les 3 séries où Pretty Cure avait su développer son identité propre dans le paysage de la série de magical girl . Je dirais que Futari ha a de meilleurs héroïnes (sans parler que c'est LA série qui réunit tous les éléments les plus iconiques de la franchise) mais Splash Star développe tardivement un récit semi-feuilltonant qui aboutis sur le final le plus satisfaisant de toute la franchise. Je place à peu près au même niveau mais un peu en dessous HapinessCharge (pas après Hearctach pour celle là) qui malgré une montagne de défauts était une série vraiment divertissante avec des combats parmi les plus fun de la franchise mais c'est aussi fondamentalement Heartcatch en moins bien .

Suite et Fresh sont très inégales, première moitié solide, seconde décevante en comparaison. J'ai une préférence pour Fresh qui avait su être une série très décomplexée là où Suite est beaucoup plus classique.

Yes! 5 et sa suite 5 GoGo sont du Sailor Moon a qui on a retiré toute la cosmologie, je ne trouve pas ça très intéressant et en soit Smile arrive à bien mieux et plus divertissant avec des personnages copiés sur ses héroïnes.

DokiDoki! et Mahô Tsukai sont à te réserver pour quand t'as vraiment épuisé les autres séries. C'est les vrais ratés de la franchise.



La série actuelle est très divertissante, avec des personnages réussis et de bons épisodes en général. Mais elle a le cul entre deux chaises à ne pas trop savoir si elle est décomplexée ou si elle manque de rigueur dans son écriture.



N'oublis pas les films de chaque séries respectives au passages (autour des épisodes 35-40), si les derniers sont vraiment oubliables certains (dont le Heartcatch et le Smile ) complètent vraiment leur série. Et bien sûr les All Stars , complètement hors continuité même si chaque "série" en soit (les Deluxe , les New Stage et les deux musicaux) ont un semblant de continuité entre eux.





En soit le conseil de Rhyvia n'est pas faux. Si une série te tape particulièrement dans l'œil pour une raison, que ce soit le thème, l'esthétique, un personnage ou je ne sais quoi, donne lui sa chance. Avec le bon état d'esprit même les plus ratés peuvent être apréciables (genre les fans de yuri surkiffent DokiDoki! car les héroïnes sont shippables à l'infini entre elles).

Mais Heartcatch avant quand même, pour l'Amour de Cthulhu.

