Fresh en son temps mais en moins poussé, ou si il souffle un certain jemenfoutisme à la Mahô Tsukai mais moins pire dessus. Il y a plein d'éléments un peu étranges, comme la façon dont Aoi attrape son animal sweet dans l'épisode 3 sans explication et à tout de suite l'idée de crier "Par le pouvoir du crane ancestral !", ou la façon dont la Kira Kira Pâtisserie apparait partout en ville dans l'épisode 9 et les gens sont plus occupé par leur signaler qu'elles bloquent la circulation que le fait qu'un bâtiment est apparu comme ça au milieu de la route. Ou bien le fait qu'on a l'impression qu'elles font des pâtisseries pour les distribuer gratuitement à tout le monde alors qu'on les voit bien aller acheter les ingrédients (mais pas les payer). Je sais bien que faire gérer un commerce à des enfants c'est pas facile à traiter dans une série pour enfant justement, mais une série comme Doremi s'en sortait plutôt pas mal là dessus. L'argent n'était jamais montré mais il y avait toujours une fille derrière la caisse et Dela venait régulièrement demander à ce qu'on lui paye la marchandise en monnaie du monde magique. On peut aussi mentionner le flou complet dans lequel on est vis à vis des antagonistes qui d'un coté permet à la série de se concentrer sur ses héroïnes mais de l'autres fait que les enjeux n'ont jamais été aussi absents dans un Precure .

Mais la série est divertissante, grâce à ses personnages très attachants et leurs mimiques impayables (" Please comme back! ") comme on en avait pas vu dans la série depuis un moment. Même si là aussi il y a un flottement qui sent le manque de rigueur. La série a du mal à vraiment justifier pourquoi les autres décident de suivre Ichika dans son délire de pâtisserie, pour certaines comme Himari et Yukari, OK, mais Aoi ou Akira... D'autant qu'on a pas vu ces dernières respectivement répéter avec son groupe ou rendre visite à sa sœur depuis leurs épisodes d'introduction.

Il y a quand même un mieux depuis le début où on voyais les héroïnes cuisiner sur font de leurs insert songs qui me fait dire que la série se cherche encore un peu.



Ha et on est à peine à l'épisode 11 et les stock shots des attaques dépassent déjà les 90s





