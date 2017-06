9 juin

Alderamin on the sky

Bokuto Uno par Taiki Kawakimi

'Alderamin on the sky

9 juin 2017

Alderamin on the sky

Alors que l’empire de Katjvarna est en guerre, un jeune homme s’apprête à passer l’examen d’officier à contrecoeur. Son nom est Ikta Solork et sa réputation de flemmard n’est plus à faire, mais un marché avec son amie Yatorishino Igsem le pousse à se prêter au jeu. En échange de son aide, Yatori lui trouvera un poste à la bibliothèque impériale. Cet examen deviendra la première pierre de sa légende.

Titre français

Titre japonais

Auteurs

Collection

Format

Prix

Date de sortie du tome 1

Date de sortie du tome 2

Nombre de volumes vo

« Pour toi qui hais l’armée, l’Empire et les héros, il n’y a pas de rôle plus noble : bats-toi avec moi jusqu’à la défaite ! »Leprochain, notre équipe vous transporte au cœur de l’Empire de Katjvarna avec la sortie de notre nouveau Seinen :, un manga adapté du light novel éponyme deL’empire de Katjvarna, un pays régit par ses traditions, notamment religieuses. Sur ces terres, le respect des esprits magiques est un précepte qu’on ne peut enfreindre sous peine d’être exécuté.Cependant, un vent de modernité souffle sur l’Empire et ses voisins. Si celui-ci refuse d’y céder, certains de ses hauts responsables souhaitent instaurer une logique plus rationnelle et scientifique qui permettrait à Katjvarna de faire face à ses ennemis, qui comptent la République de Kioka, un pays usant de ces nouvelles technologies, dans leur rang.C'est dans ce contexte qunous plonge nous invite à suivre le quotidien de jeunes officiers que nous allons voir grandir, s’affirmer et emprunter des chemins différents au travers des difficultés qu’ils devront surmonter.En explorant la réalité de la guerre et ses impacts sur les populations à travers le regard de ses personnages, cette saga nous offre une intrigue complexe, aux enjeux politico-militaires, où les manœuvres stratégiques auront une importance capitale.Entre joie et désillusion, Alderamin on the sky nous transporte aux côtés d’Ikta Solork, un jeune officier dont la réputation de fainéant nonchalant n’est plus à faire. Désabusé par la bêtise des politiques corrompus, il n’aspire qu’à une chose : voir le pouvoir en place chuter afin de réformer son pays. Pour cela, il pourra heureusement compter sur une vision plus moderne du monde qui l’entoure, ainsi que sur ses talents de fin stratège !Ainsi débute la légende de l'invincible général oisif !Entre enjeux politico-militaires, rigueur stratégique et finesse graphique, Alderamin on the sky nous raconte donc la naissance d’une nouvelle légende, celle de l’invincible général oisif, destiné à renverser son Empire afin d’en changer ses fondations. Ainsi, débute la légende de l’invincible général oisif, Ikta Solork. Une histoire de défaite promise qui débutera leen librairies !Sur ce, nous vous laissons avec une célèbre tirade de notre stratège : « Une bonne guerre est une guerre facile. La flemmardise est le secret de l’invincibilité. »: Alderamin on the sky: Alderamin on the sky: Bokuto Uno (Auteur) et Taiki Kawakami (Mangaka): Seinen: 12,8 x 17,9 cm -: 7,99 €: le 9 juin 2017: le 7 juillet 2017: 6Manga prépublié depuis 2014 dans le Dengeki Maoh (ASCII Media Works) au Japon