One Piece Color Walk - Tome 6

Gorilla



Collection Art of

Format : 210 mm x 297 mm

Faconnage : Souple

110 pages

Prix: 23.45 €

A paraître le 17/05/2017



Gorilla, le 6e art book !

Poursuivant sa route lancée lors des précédents volumes, Eiichiro Oda nous plonge dans des illustrations couleurs grand format magnifiques, chacune ayant accompagné la publication de One Piece. Gorilla regroupe les illustrations des arcs de l'archipel de Sabaody, Impel Down et la guerre au sommet ainsi que des visuels et un dépliant inédits liés au film One Piece Strong World. Il propose également une rencontre croisée avec Jusaburo Tsujimura, célèbre créateur et animateur de marionnettes traditionnelles japonaises !