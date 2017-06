Kizuna

Isabella Bird, femme exploratrice

Isabella Bird

nbeaten Tracks in Japan

Isabella Bird, femme exploratrice – sortie du tome 1 le 12 octobre 2017

À la fin du xixe siècle, le Japon s’ouvre au monde et s’occidentalise à marche forcée. Mais le pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird ! Malgré son jeune âge, elle est déjà connue pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins les plus faciles et, cette fois encore, elle étonne son entourage par son objectif incongru : Ezo, le territoire des Aïnous, une terre encore quasi inexplorée aux confins de l’archipel… Le voyage s’annonce long et difficile, mais rien n’arrête la pétillante jeune femme !



Accompagnée de son guide-interprète, le stoïque M. Ito, la jeune femme parcourt un pays en plein bouleversement. Dans ses lettres quotidiennes à sa sœur, elle narre avec sincérité et force détails la suite de chocs culturels qu’elle expérimente. Elle veut tout voir, tout essayer, quitte à endurer chaleur, fatigue, maladie ainsi que les sarcasmes de ses pairs !

Les éditions Ki-oon sont très heureuses de vous annoncer l’arrivée dans leur collectiond’un titre passionnant basé sur une histoire vraie :Connue pour ses nombreux récits de voyage,est une exploratrice anglaise du XIXesiècle. Son aventure de globe-trotter commence grâce à ses médecins, qui lui conseillent de voyager afin de changer d’air, pour lutter contre sa santé fragile. C’est une véritable révélation, et elle décide alors de quitter l’Angleterre pour partir à la découverte le monde : l’Australie, Hawaï, la Malaisie, les États-Unis, la Corée, le Tibet ou encore la Chine… des périples inoubliables que la Britannique nous fait vivre à travers ses récits de voyage qu’elle publie dans nombre de journaux et de revues !C’est ainsi qu’en 1878, Isabella part pour le Japon. Voulant absolument en apprendre plus sur les Aïnous, ce peuple aborigène du Nord du Japon, elle termine son expédition par l’île d’Hokkaido... Elle raconte ses aventures dans son ouvrage U, qui est en réalité la compilation des 44 lettres envoyées à sa sœur Henrietta pendant son voyage !Découvrez le Japon à l’aube de son ouverture sur le monde avec Isabella Bird, qui demeure l’une des plus célèbres exploratrices victoriennes et la première femme à faire partie de la Royal Geographical Society !Lancez-vous à la découverte d’un Japon traditionnel désormais disparu à travers les yeux de l’intrépide Isabella Bird ! Basé sur les écrits réels de l’aventurière, Isabella Bird, femme exploratrice est un récit passionnant sur la rencontre de deux mondes, dessiné avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, nouveau talent prometteur !