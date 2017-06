Le sauvetage de Fire Emblem , série qu'il y a 6 ans tout le monde considérait comme morte et enterrée, Nintendo les premiers, et l'établissement d'une véritable identité graphique à l'aide de Kozaki Yûsuke est quand même un des plus beau rebranding de franchise vidéoludique depuis la transformation de la série des Persona en Stylish RPG .

C'était une franchise qui tournait en rond et avait du mal à se distinguer graphiquement parlant, ils ont su en faire un titre dans l'air du temps. C'est bien joué.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.