Les originaux de Fire Emblem Musô sont quand même super moches.

Pendant ce temps Fire Emblem Heroes ne cherche même plus à maintenir les apparences et assume complètement sa nature de jeu à waifu/husbando :







J'espère que les robes de mariées seront disponibles en DLC dans Fire Emblem Musô .







Sinon, histoire de parler d'un bon jeu, Indivisible sur Switch, boite et numérique. C'est cool.





Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.